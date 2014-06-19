Парламент включив до порядку денного законопроект про реформування ГТС

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 246 народних депутатів із 373, зареєстрованих у сесійній залі.

Водночас після включення голова ВР Олександр Турчинов звернувся до депутатів із пропозицією щодо ухвалення цього закону, але велика кількість депутатів висловилася проти. Зокрема, вони наголосили на необхідності публічного обговорення цього законопроекту, в тому числі з громадськістю.

Після дискусій прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк зазначив, що уряд підтримує розгляд цього законопроекту за повною процедурою і готовий провести публічне обговорення в усіх комітетах.

Він запропонував, щоб профільний комітет ВР розглянув цей законопроект ще раз і вніс на розгляд ВР вже як для ухвалення рішення щодо нього.

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Як зазначається у пояснювальній записці до законопроекту 4116-А, метою його розробки є виконання зобов'язань, взятих Україною відповідно до Закону "Про ратифікацію протоколу про приєднання України до Договору про заснування Енергетичного співтовариства" та вимог Третього енергетичного пакета, зокрема, Директиви Європейського парламенту та Ради 2003/73/ЄС стосовно загальних засад функціонування внутрішнього ринку природного газу та Регламенту Європейського парламенту та Ради 715/2009 про умови доступу до мереж передачі природного газу.

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Передбачається, що прийняття законопроекту дозволить здійснити реформування Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України", спрямоване на підвищення економічної ефективності нафтогазової галузі, що буде відповідати вимогам законодавства ЄС у зв'язку з приєднанням України до Договору про заснування Енергетичного співтовариства та сприятиме посиленню енергетичної незалежності України.

