Прем'єр обіцяє погодити з депутатами інвесторів для модернізації ГТС

Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк обіцяє провести публічний тендер із залучення зарубіжних компаній до роботи компанії-оператора української газотранспортної системи, яка може бути створена в рамках модернізації ГТС.

«Ми пропонуємо, щоб рішення про залучення європейських інвесторів до роботи ГТС було підтверджено рішенням парламенту. Ми прийдемо сюди, у Верховну Раду, наведемо компанії з ЄС І США, які виграють публічні тендери, і тут, у парламенті проголосуємо рішення, - сказав глава уряду. - Тому що інвестори зацікавлені в гарантіях. І голосування парламенту щодо залучення інвесторів є ще одним кроком до того, аби вони вкладали, щоб кредити були дешевші, а українська ГТС була стабільною».

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Яценюк підкреслив, що Кабмін виступає за прозорий процес залучення інвесторів. «Ми за прозорий процес, - сказав він. - Це будуть ключові і загальновідомі американські і європейські компанії, які повинні будуть прийти в парламент, задекларувати свої наміри, отримати згоду і гарантії».

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