Українське ядерне товариство пояснило свою позицію щодо американського палива для АЕС

Про це йдеться в повідомленні товариства, розміщеному на їхньому офіційному сайті.

«Мова йде про публікації в деяких інформагентствах і їхніх передруках у ряді інших ЗМІ, де містяться мої цитати (Сергія Барбашева - УНІАН), присвячені застосуванню на українських АЕС ядерного палива виробництва американської компанії Westinghouse, в т.ч. його дослідної експлуатації на Южно-Українській АЕС», - йдеться в повідомленні.

«У своїх інтерв'ю я акцентував увагу на тривалості та складності процесу кваліфікації американського палива в Україні, що дає можливість досягти високої якості ядерного палива для подальшої безпечної його експлуатації як у змішаних зонах реакторів типу ВВЕР, так і завантажених тільки ТВЗ альтернативного виробника», - підкреслює в повідомленні Сергій Барбашов.

«У наведених же вище матеріалах, особливо в коментарях журналістів, мені приписується виключно негативна оцінка самої ідеї диверсифікації постачань палива для АЕС України, що абсолютно не збігається з моїми уявленнями про цей процес. Вважаю, що подібний підхід до подачі матеріалу не відповідає стандартам журналістики. Тому звертаюся до українських ЗМІ, які опублікували мою спотворену позицію, з проханням надалі бути акуратними з матеріалами, зробленими на основі інтерв'ю, в яких мова йде про спірні моменти, пов'язані з атомною енергетикою, а також опублікувати мої роз'яснення, викладені в цій декларації», - підсумував Барбашов у своєму зверненні до ЗМІ.

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Довідка УНІАН. Тепловиділяючі елементи ТВЗ-W американської компанії Westinghouse використовуються на Южно-Українській атомній електростанції. У червні 2012 року під час планово-попереджувального ремонту на Южно-Української АЕС було виявлено, що поставлені Westinghouse паливні збірки механічно пошкоджені і непридатні для подальшої експлуатації. Причиною відмови збірок визнали недоліки в їх конструкції.

Спільний аналіз характеру цих відхилень фахівцями ЮУАЕС і Westinghouse показав, що вони були отримані під час операцій із завантаження ТВЗ-W в ремонтний період 2011 року.