Українське ядерне товариство пояснило свою позицію щодо американського палива для АЕС
Українське ядерне товариство заявляє про спотворення низкою ЗМІ інтерв'ю свого виконавчого секретаря Сергія Барбашова, присвяченого застосуванню на українських АЕС ядерного палива виробництва американської компанії Westinghouse.
Про це йдеться в повідомленні товариства, розміщеному на їхньому офіційному сайті.
«Мова йде про публікації в деяких інформагентствах і їхніх передруках у ряді інших ЗМІ, де містяться мої цитати (Сергія Барбашева - УНІАН), присвячені застосуванню на українських АЕС ядерного палива виробництва американської компанії Westinghouse, в т.ч. його дослідної експлуатації на Южно-Українській АЕС», - йдеться в повідомленні.
«У своїх інтерв'ю я акцентував увагу на тривалості та складності процесу кваліфікації американського палива в Україні, що дає можливість досягти високої якості ядерного палива для подальшої безпечної його експлуатації як у змішаних зонах реакторів типу ВВЕР, так і завантажених тільки ТВЗ альтернативного виробника», - підкреслює в повідомленні Сергій Барбашов.
«У наведених же вище матеріалах, особливо в коментарях журналістів, мені приписується виключно негативна оцінка самої ідеї диверсифікації постачань палива для АЕС України, що абсолютно не збігається з моїми уявленнями про цей процес. Вважаю, що подібний підхід до подачі матеріалу не відповідає стандартам журналістики. Тому звертаюся до українських ЗМІ, які опублікували мою спотворену позицію, з проханням надалі бути акуратними з матеріалами, зробленими на основі інтерв'ю, в яких мова йде про спірні моменти, пов'язані з атомною енергетикою, а також опублікувати мої роз'яснення, викладені в цій декларації», - підсумував Барбашов у своєму зверненні до ЗМІ.
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Довідка УНІАН. Тепловиділяючі елементи ТВЗ-W американської компанії Westinghouse використовуються на Южно-Українській атомній електростанції. У червні 2012 року під час планово-попереджувального ремонту на Южно-Української АЕС було виявлено, що поставлені Westinghouse паливні збірки механічно пошкоджені і непридатні для подальшої експлуатації. Причиною відмови збірок визнали недоліки в їх конструкції.
Спільний аналіз характеру цих відхилень фахівцями ЮУАЕС і Westinghouse показав, що вони були отримані під час операцій із завантаження ТВЗ-W в ремонтний період 2011 року.