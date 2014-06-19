Україна пропонує ЄС разом контролювати транзит російського газу в Європу

Міністерство енергетики і вугільної промисловості пропонує Єврокомісії створити оперативну групу з представників ЄС для контролютранзиту російського газу через територію України до європейських споживачів безпосередньо на газовимірювальних станціях.

Відповідна пропозиція міститься в листі міністра енергетики Юрія Продана до єврокомісара з питань енергетики Гюнтера Еттінгера, поширеному прес-службою міністерства.

«Юрій Продан звернувся до єврокомісара з пропозицією сформувати відповідну оперативну групу з представників ЄС, які могли б переконатися безпосередньо на газовимірювальних станціях і в диспетчерських пунктах у тому, що українська сторона виконує свої зобов'язання з транспортування природного газу до країн ЄС», - йдеться в повідомленні.

Також у листі міністр Продан відзначає необхідність посилити охорону газотранспортної інфраструктури України для виключення можливих диверсій.

«Ми посилюємо охорону об'єктів газотранспортної інфраструктури для запобігання можливим диверсіям. На жаль, у даній ситуації, ми оцінюємо ризик таких диверсій як дуже високий», - цитує прес-служба міністра.

«Звичайно, це створює екстремальну ситуацію в забезпеченні природним газом українських споживачів і стійкого транзиту газу до країн ЄС. Але ми, як і обіцяли, прагнутимемо забезпечити надійність і безперервність такого транзиту. Ми будемо це робити до тих пір, поки існує технологічна можливість» - наводить прес-служба слова Продана в листі.

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Як повідомляв УНІАН, 17 червня близько 14.00 у Лохвицькому районі Полтавської області стався вибух на ділянці магістрального газопроводу «Уренгой – Помари - Ужгород», що здійснює транзит російського газу до Європи. Висота полум'я досягала 230 метрів, а температурний вплив відчувався в радіусі до 1 км.

За інформацією облуправління ДСНС, причиною вибуху стала розгерметизація газопроводу.

На думку правоохоронних органів, які ведуть розслідування причин вибуху, ключовою версією є теракт. У зв'язку з цим прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк доручив усім відповідальним органам влади, в першу чергу МВС і СБУ, посилити охорону газопроводів.

Водночас у «Газпромі» заявили, що вибух на газопроводі «Уренгой – Помари – Ужгород» у Полтавській області стався через старіння газотранспортної системи України.

Довідка УНІАН. Газотранспортна система України є другою в Європі й однією з найбільших у світі. Загальна довжина газопроводів (без урахування нових об'єктів) становить 37,1 тис. км, зокрема магістральних газопроводів - 22,2 тис. км і газопроводів-відведень - 14,9 тис. км. Кількість газорозподільних станцій (ГРС) - 1449.