Росія наполягає на своїй участі у вирішенні майбутнього ГТС України

Міністерство закордонних справ РФ наполягає на вирішенні майбутнього газотранспортної системи України за участю Росії.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це офіційний представник МЗС Росії Олександр Лукашевич сказав на брифінгу в Москві.

«Ми давно пропонували українській стороні поговорити про проблеми ГТС, причому і в потрійному форматі Росія-Україна-ЄС, але Єврокомісія вважає, що це питання стосуватиметься лише взаємин України і ЄС. Вважаю, що без російської участі такі питання просто за визначенням не можуть вирішуватися», - сказав Лукашевич.

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На його думку, частка російського газу при поставках транзитом через Україну «дуже солідна і без російського чинника українська ГТС, особливо в тому вигляді, яка вона є зараз, навряд чи комусь буде потрібна.

Як повідомляв УНІАН, Кабмін розробив законопроект про внесення змін до деяких законів України щодо реформування системи управління Єдиною газотранспортною системою України (4116-А).

Цим законопроектом пропонується дозволити компаніям з Євросоюзу і США брати участь в управлінні системою магістральних газопроводів і підземних сховищ газу, зберігши ці об'єкти в держвласності.