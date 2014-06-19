Росія наполягає на своїй участі у вирішенні майбутнього ГТС України
У Росії вважають, що без російського фактора українська ГТС навряд чи комусь буде потрібна.
Міністерство закордонних справ РФ наполягає на вирішенні майбутнього газотранспортної системи України за участю Росії.
Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це офіційний представник МЗС Росії Олександр Лукашевич сказав на брифінгу в Москві.
«Ми давно пропонували українській стороні поговорити про проблеми ГТС, причому і в потрійному форматі Росія-Україна-ЄС, але Єврокомісія вважає, що це питання стосуватиметься лише взаємин України і ЄС. Вважаю, що без російської участі такі питання просто за визначенням не можуть вирішуватися», - сказав Лукашевич.
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На його думку, частка російського газу при поставках транзитом через Україну «дуже солідна і без російського чинника українська ГТС, особливо в тому вигляді, яка вона є зараз, навряд чи комусь буде потрібна.
Як повідомляв УНІАН, Кабмін розробив законопроект про внесення змін до деяких законів України щодо реформування системи управління Єдиною газотранспортною системою України (4116-А).
Цим законопроектом пропонується дозволити компаніям з Євросоюзу і США брати участь в управлінні системою магістральних газопроводів і підземних сховищ газу, зберігши ці об'єкти в держвласності.