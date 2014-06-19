Глава Міненерго РФ звинувачує Єврокомісію у тиску на учасників «Південного потоку»

Керівник Міністерства енергетики Російської Федерації Олександр Новак заявляє, що Єврокомісія чинить тиск на учасників проекту з будівництва газопроводу «Південний потік», який планується прокласти по дну Чорного моря в обхід України.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він заявив на 10-му пленарному сесії 21-го Всесвітнього нафтового конгресу в Москві.

«Сьогодні на деяких партнерів із проекту «Південний потік» чиниться тиск – від них вимагають не брати участь у реалізації проекту, незважаючи на те, що це партнерство грунтується на укладених відповідно до міжнародного права міжурядових угодах», - сказав Новак.

Зокрема, він зазначив, що болгарським колегам пригрозили повним згортанням фінансування країни за рахунок коштів єврофондів.

«При цьому ніяких конструктивних рішень, що враховують інтереси інвесторів і споживачів, не пропонується», - сказав міністр.

Новак також заявив, що Єврокомісія зайняла жорстку позицію щодо експлуатації транскордонних інфраструктурних проектів із російською участю – газопроводів OPAL (продовження «Північного потоку» на території Німеччини – УНІАН), «Південний потік», Ямал – Європа, покликаних у першу чергу підвищити стабільність і безпеку поставок енергоресурсів до європейських країн.

Крім того, керівник Міненерго РФ зазначив, що в найбільшій країні-транзитері російського газу – Україні – спостерігається порушення вже тривалий час діючих договорів, коли законні вимоги Росії з оплати поставок газу оголошуються «ескалацією ситуації».

«Відбувається пряма підміна понять: прагнення отримати гроші за поставлений товар називається ескалацією кризи, а небажання клієнта платити – спробою знайти компроміс. На мій погляд, такий діалог не пов'язаний із пошуком компромісу, в нього зовсім інші цілі», – вважає Новак.

Як повідомляв УНІАН, 2 червня Брюссель запропонував Софії припинити будівництво „Південного потоку” на болгарській ділянці. Офіційна причина – невідповідність проекту Третьому енергетичному пакету.

8 червня прем'єр-міністр Болгарії Пламен Орешарський повідомив, що його країна зупиняє роботу над суперечливим проектом газопроводу «Південний потік», який підтримує Росія.

9 червня Сербія заявила, що може бути вимушена зупинити будівництво газопроводу «Південний потік» по своїй території після того, як Болгарія заявила, що зупиняє роботи на своєму сегменті.

Водночас сербський прем'єр Александар Вучіч заявив, що офіційного рішення із цього приводу ще не ухвалювали.

Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк, виступаючи 3 червня в парламенті, заявив, що європейські країни повинні заблокувати будівництво газопроводу "Південний потік", який йде в обхід України.

«Ми закликаємо Європейський Cоюз заблокувати «Південний потік». Україна – надійний транзитер. Ми виконуємо свої зобов'язання, якщо Росія не заважатиме», – сказав Яценюк.

Він зазначив, що проект будівництва газопроводу «Південний потік» не має нічого спільного з розвитком системи енергобезпеки в Європі. «Ми вважаємо проект «Південний потік» – це проект, мета якого збільшити енергозалежність Європи і виключити Україну із загальної енергетичної політики з ЄС. Це проект, який посилить позиції російського "Газпрому" в Європі. Він не має нічого спільного з політикою енергобезпеки в Європі», – сказав глава українського уряду.

Довідка УНІАН. «Південний потік» - інфраструктурний проект російської компанії «Газпром» із будівництва газопроводу в обхід України потужністю 63 млрд куб. м газу щорічно. Планується, що він проходитиме через Чорне море до країн Південної й Центральної Європи з метою диверсифікації маршрутів експорту й виключення транзитних ризиків. Початок поставок по газопроводу заплановано на кінець 2015 року, вихід на повну потужність - у 2018 році.

Планувалося, що морська ділянка газопроводу «Південний потік» пройде по дну Чорного моря від російського узбережжя до Болгарії. Загальна довжина чорноморської ділянки становитиме понад 930 км, максимальна глибина - понад 2 км.

Сухопутна ділянка газопроводу довжиною близько 1455 км пройде територією Болгарії, Сербії, Угорщини та Словенії до Італії. Від основного маршруту будуть побудовані відведення до Хорватії та Сербії.

Наприкінці 2011 року Росія досягла домовленості з Туреччиною про отримання остаточного дозволу на будівництво газопроводу «Південний потік» у турецькій винятковій економічній зоні в Чорному морі.