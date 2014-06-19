«Газпром Експорт» розірвав контракт з «Укртрансгазом»

Російська експортна компанія «Газпром експорт», дочірня структура «Газпрому», 17 червня 2014 року повідомила оператора газотранспортної системи України держкомпанії «Укртрансгаз» про своє бажання розірвати договір, який передбачав компенсацію українською стороною добових коливань споживання газу в Європі.

«Дія договору буде припинена з 23 червня 2014 р.», - говориться в повідомленні «Нафтогазу України».

Згідно з умовами договору, як наголошується в повідомленні «Нафтогазу», у разі, якщо необхідність в поставках газу до Європи істотно перевищувала виставлену напередодні заявку «Газпром експорту», «Укртрансгаз» за наявності технічної можливості компенсував необхідні обсяги за рахунок власних резервів, після чого російська сторона здійснювала оплату цієї послуги.

Як пояснили в компанії, транзит фізичних об'ємів газу територією України займає близько 36 годин.

«За відсутності такого договору український оператор не матиме юридичних підстав компенсувати істотні відхилення споживання газу день у день», - наголошується в повідомленні.

У «Нафтогазі» нагадали, що договір було укладено між сторонами в 2010 році.

«Рішення про розірвання договору не має економічного обгрунтування і збільшує ризики невиконання ВАТ «Газпром» своїх зобов'язань перед європейськими покупцями», - говориться в повідомленні "Нафтогазу".

«Зараз ми спостерігаємо продовження кроків, які, ймовірно, мають дискредитувати український напрям поставок газу в очах європейських партнерів. Наші російські контрагенти, по суті, відмовилися від своєї частини відповідальності щодо задоволення потреб європейських споживачів газу на українському напрямі. Ми розцінюємо розірвання договору як чергову спробу лобіювання «Південного потоку», будівництво якого було призупинене європейською стороною», - цитує прес-служба слова голови НАК «Нафтогаз України» Андрія Коболєва.

Проте, як запевнили в «Нафтогазі», українська сторона готова зробити всі залежні від неї кроки для того, щоб рішення «Газпром експорту» не вплинуло на надійність поставок газу до ЄС.

Як повідомляв УНІАН, «Газпром» з 16 червня перевів Україну на передоплату поставок російського газу.

При цьому на сьогодні позиція російської сторони полягає в тому, щоб негайно було сплачено 1,9 млрд дол., а вартість газу становила 385 дол. за тис. куб. м.

Всього, на думку "Газпрому", загальна заборгованість України за поставлений російський газ становить 4,455 млрд долл.: 1,454 млрд дол. - за листопад-грудень 2013 року і 3 млрд дол. - за квітень-травень 2014 року.

Голова НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв раніше заявляв, що Україна готова погасити газовий борг перед «Газпромом» у розмірі 1,9 млрд дол. за умови досягнення домовленості з російською стороною про встановлення тимчасової ціни на паливо в 326 дол. за тис. кубометрів.