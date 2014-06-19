ВР просять вдвічі підвищити тарифи для альтернативних джерел енергії

Відповідний законопроект про внесення змін до деяких законів щодо забезпечення конкурентних умов виробництва електроенергії з альтернативних джерел енергії на цьому тижні схвалив парламентський комітет з ПЕК. «Документ планується винести на розгляд залу найближчим часом», - повідомив УНІАН один з учасників засідання комітету.

Згідно з проектом закону, коефіцієнт зеленого тарифу в два рази підвищиться як для діючих, так і для нових гелиостанций. Зелений тариф для енергогенерації на біомасі пропонується збільшити в розмірі до 40%, а для біогазу - до 50%. Згідно з ініціативами депутатів, до нових альтернативних джерел енергії можуть бути віднесені доменні/коксові гази, вугільний газ метан, тверді побутові відходи, а також «скидний потенціал технологічних процесів».

«За виробництво електричної енергії з «нових альтернативних джерел» автори законопроекту пропонують всім споживачам платити власникам таких газів, побутових відходів або потенціалів, що скидують, утричі дорожче ринкової вартості електроенергії. Таким чином депутати пропонують додатково звалити на плечі споживачів обов'язок купувати у цій генерації електричну енергію за завищеними і необґрунтованим цінами. А це додатково збільшить рахунки на оплату електроенергії по всій країні на 3 млрд гривень або дасть можливість власникам таких альтернативних джерел придбати додатково 2,5 тисячі «Мерседесів» представницького класу», - сказав співрозмовник агентства.

«Ми як споживачі зобов'язані насамперед купити дорогу сонячну енергію, а потім вже оплачувати дешеву. Якесь перекручування ринкових принципів. У цей час 1 кВт/год сонячної енергії варто 7,2 гривні. Це найдорожча генерація в Україні. Ми готові оплачувати нові «Мерседеси» власникам альтернативних джерел?», - додав він. На його думку, Антимонопольний комітет повинен проаналізувати пропозиції депутатів на предмет відповідності конкурентному законодавству.

Представник Міненерговугілля на комітеті виступив проти такого законопроекту. За його даними, екологічно чиста гідрогенерація виробляє електроенергії в 30 разів більше, ніж вся гелиогенерация. При цьому вартість таких різних обсягів енергії є рівною. Тобто 1 кВт/год енергії, виробленої на сонячної станції, варто скільки ж, скільки 30 кВт/год енергії, виробленої ГЕС.

Встановлена потужність сонячних електростанцій (СЕС) на 31 грудня 2013 року становила 563,4 МВт, що відповідає 1% встановленої потужності енергосистеми України. При цьому на СЕС припадає приблизно 4% товарної продукції генерації. У 2013 році введено в експлуатацію 245,6 МВт нових гелиостанций.

96,7% від встановленої потужності СЕС володіє австрійська компанія Activ Solar. Її пов'язували з екс-главою РНБО Андрієм Клюєвим і екс-прем'єром Миколою Азаровим.