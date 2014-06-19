Еттінгер обговорить з Проданом створення моніторингової групи ЄС для контролю за транзитом газу 24 червня

Про це власному кореспонденту УНІАН повідомила представник комісара Сабін Бергер. "Комісія підтверджує отримання листа українського міністра енергетики Продана. У цьому листі він повідомляє, що в понеділок вранці "Газпром" припинив постачання природного газу в Україну. Незважаючи на це, Україна обіцяє докласти зусилля до того, щоб забезпечити надійність і безперебійність транзиту газу. У зв'язку з цим міністр Продан пропонує сформувати робочу групу з представників ЄС, які могли підтвердити, що Україна виконує свої зобов'язання щодо транзиту газу з Росії в ЄС", - повідомила вона.Читайте такожЕттінгер: Україна, РФ і ЄС знову зберуться на газову зустріч за три тижні

Зустріч, на якій буде обговорюватися ця пропозиція, запланована на 24 червня. Як відомо, Еттінгер пропонував місцем зустрічі Брюссель.

Бергер наголосила, що Комісія прагне продовжити тристоронні консультації з Росією та Україною, оскільки переконана, що рішення, яке забезпечує газові потоки з Росії в Україну є "предметом інтересу всіх зацікавлених сторін". "З цією метою у найближчому майбутньому Комісія також буде контактувати з російськими партнерами», - додала вона.Читайте такожЕттінгер: енергетичний сектор РФ як об'єкт санкцій ЄС має бути в кінці списку, а не на початку

Крім того, представник комісара повідомила, що газова координаційна група збереться на засідання цієї п'ятниці.