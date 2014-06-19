Болгарія не дозволить "Південний потік" без схвалення ЄС

Про це заявив найбільш перспективний кандидат на пост прем'єр-міністра Болгарії Бойко Борисов, пишуть "Вести.ru".

За словами Борисова, якщо він займе місце прем'єр-міністра, то всі російські компанії, щодо яких були введені західні санкції, будуть виключені з участі в проекті.

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Газопровід "Південний потік" вартістю 39 млрд доларів, розрахований на постачання 63 млрд кубометрів газу на рік, повинен пройти по дну Чорного моря через Болгарію, Сербію, Угорщину та Словенію на північний схід Італії.

Як повідомлялося, на початку червня Єврокомісія оголосила про свій намір призупинити реалізацію проекту "Південний потік" в країнах ЄС, в першу чергу - в Болгарії.