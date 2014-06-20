Росія таємно фінансує кампанію проти видобутку сланцевого газу в Європі - генсек НАТО

Росія займається таємним фінансуванням кампанії проти фрекінгу в Європі, заявив генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен, передає «Газета.Ru» з посиланням на The Guardian.

Читайте такожУкраїна виставить на аукціони 18 дозволів на видобуток сланцевого газуЗа словами Расмуссена, Москва тісно співпрацює з «так званими некомерційними організаціями, екологічними об'єднаннями, які виступають проти фрекінгу (методу видобутку сланцевого газу). Як вважає генсек НАТО, таким чином Кремль намагається зберегти залежність Європи від російського газу, що імпортується.

Читайте такожУкраїна зможе відмовитися від російського газу - ПорошенкоЦю заяву він зробив під час виступу в Королівському інституті міжнародних відносин у Лондоні. Подробиці генсек НАТО не навів, зазначивши лише, що мова йде про його інтерпретацію отриманої інформації.

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