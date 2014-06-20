Ціни на нафту Brent тримаються у 9-місячного максимуму на тлі ситуації в Іраку
Аналітики вважають, що котирування можуть зрости до $117.
На світових торгах у п'ятницю, 20 червня, ціни на нафту Brent тримаються поблизу дев'ятимісячного максимуму - близько $115 за барель і ростуть другий тиждень поспіль за рахунок ризику скорочення поставок нафти з Іраку, передає Reuters.
В цілому, ф'ючерси на Brent подешевшали на $0,01, до $115,05 за барель, а ф'ючерси на WTI - на $0,15, до $106,58 за барель. З початку тижня Brent подорожчив на 1,3% після 4,4% зростання минулого тижня, а WTI поки дешевшає третій тиждень з чотирьох останніх.
Армія Іраку намагається відбити у сунітських бойовиків найбільший у країні НПЗ потужністю 300.000 барелів на добу. Якщо завод не відновить роботу найближчим часом, Багдаду доведеться збільшити імпорт нафтопродуктів.
Бої поки не дійшли до півдня Іраку, де розташована більшість найбільших в країні нафтових родовищ і експортні термінали, проте іноземні нафтові компанії вивозять персонал з країни.
Читайте такожСвітовий попит на нафту незабаром може досягти свого піку - МЕА Як вважають аналітики, ситуація в Іраку підвищує ризик перебоїв у видобутку в найближчому майбутньому, і хоча зараз проблем немає, надалі ціни будуть рости. Brent знаходиться на максимальному рівні цього року, стимулюючи покриття коротких позицій та відкриття довгих. Котирування можуть зрости до попереднього максимуму близько $117,30, зазначеного в минулому серпні.
Президент США Барак Обама відправив в Ірак до 300 військових радників і повідомив, що готовий до "цільових" військових дій, якщо в цьому виникне необхідність. Проте він уточнив, що американські війська не повернуться в Ірак.