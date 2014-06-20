Україна і Росія домовилися про ціну електроенергії для Криму - ЗМІ

Росія і Україна домовилися про ціну поставки електроенергії в Крим, розповіли «Відомостям» співробітник однієї з російських енергетичних структур, чиновник уряду анексованого Криму і чиновник Міненерго.

Ціна складе 3420 руб./МВт год, вона буде діяти з 1 червня по 31 грудня 2014 р. В схемі постачань буде задіяно кілька структур, кажуть два співрозмовника, але саму схему не розкривають.

Раніше джерело, близьке до Міненерго, говорила, що Центр здійснення розрахунків (належить «Інтер РАО») буде купувати електроенергію в українській ДТЕК «Крименерго» і продавати її кінцевим споживачам в Криму. Раніше постачанням кінцевих споживачів займалася ДТЕК «Крименерго», участь її у схемі була умовою України, уточнював він. Представник «Інтер РАО» це не коментує, представники ДТЕК і ДТЕК «Крименерго» не відповіли на запит «Ведомостей».

Співрозмовник, близький до уряду анексованого Криму, каже, що електроенергія буде поставлятися на умовах передоплати за два місяці. Але представник Міненерго цю інформацію спростовує. Ніякої передоплати не буде, наполягає він.

Встановлена Україною ціна на електроенергію для Криму набагато вище аналогічних цін для інших країн. У 2013 році Україна експортувала 9,9 млрд кВт год в шість країн, найбільше - в Угорщину (4,3 млрд кВт год), у Білорусь (3,1 млрд кВт год) і Молдову (1,4 млрд кВт год). Ціни поставок для цих країн варіювалися від $55 до $71,4/МВт год, (приблизно 1900-2500 руб./МВт год), випливає з річного звіту української енергокомпанії ДТЕК. «Ціна для Криму встановлена політична», - вважає чиновник уряду анексованого Криму. «Інші експортні ціни української електроенергії обмежені внутрішніми цінами на ринках збуту, але Крим у складній ситуації», - погоджується аналітик «ВТБ капіталу» Михайло Расстрігін.

Читайте такожРосія не повинна використовувати газ як зброю проти України - єврокомісарДо 1 червня Україна постачала у Крим електроенергію за низькою ціною, так що середній тариф для споживачів становив 1,5 руб./кВт год, розповідав міністр енергетики Олександр Новак. Росія цю ціну збереже, субсидуючи покупку електроенергії для регіону, обіцяв він. Попередня оцінка необхідних субсидій - 8 млрд руб., говорить людина, близька до Міненерго. Але остаточна цифра буде нижче, запевняє представник міністерства: тарифи на електроенергію в Криму все-таки будуть проіндексовані з урахуванням зростання прибутковості по іншим секторам: в регіоні зростуть пенсії, зарплати і т. д., пояснює він. Зрештою ціни на кримську електроенергію будуть приведені до російського рівня, але коли саме, представник не говорить.

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