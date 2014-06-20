"Газпром" відмовляється зберігати газ в українських ПСГ

"Газпром експорт" взимку використовуватиме потужності європейських підземних сховищ газу (ПСГ) для компенсації окремих піків попиту, і не розраховує в цьому питанні на можливості ГТС України. Для цього "Газпром" ухвалив рішення збільшити закачування газу в європейські ПСГ в літній сезон 2014 року. Про це йдеться у коментарі "Газпром експорту", передає "Прайм".

Угода на надання послуг з підтримки режиму поставок газу між "Газпром експортом" і "Укртрансгазом", що діяла, використовувалася рідко. Обсяги, які воно забезпечувало, не перевищували сотих часток відсотка від транзиту, наголошується в повідомленні.

Весь основний обсяг транспортування газу через територію України здійснюється і буде здійснюватися на підставі контракту між "Газпромом" і НАК "Нафтогаз України". Припинення угоди "Газпром експорту" з "Укртрансгазом" не впливає на надійність поставок через територію України, впевнені в "Газпром експорті".

Як повідомляв УНІАН, російська експортна компанія «Газпром експорт», дочірня структура «Газпрому», 17 червня 2014 року повідомила оператору газотранспортної системи України держкомпанії «Укртрансгаз» про своє бажання розірвати договір, який передбачав компенсацію українською стороною добових коливань споживання газу в Європі.

«Дія договору буде припинено з 23 червня 2014 р.», - йдеться в повідомленні «Нафтогазу України».

Згідно з умовами договору, як наголошується в повідомленні «Нафтогазу», у разі, якщо необхідність в постачаннях газу в Європу істотно перевищувала виставлену напередодні заявку «Газпром експорту», «Укртрансгаз» за наявності технічної можливості компенсував необхідні обсяги за рахунок власних резервів, після чого російська сторона здійснювала оплату цієї послуги.

Як пояснили в компанії, транзит фізичних обсягів газу по території України займає близько 36 годин.

«При відсутності такого договору український оператор не матиме юридичних підстав компенсувати суттєві відхилення споживання газу день у день», - наголошується в повідомленні.