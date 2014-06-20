Кабмін звільнив першого заступника голови «Нафтогазу»

Кабінет міністрів України звільнив з посади першого заступника голови правління Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» Андрія Лопушанського. Про це сказано у розпорядженні уряду №561, опублікованому на сайті Кабміну.

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«Звільнити Лопушанського Андрія Ярославовича з посади першого заступника голови правління НАК «Нафтогаз України» у зв'язку з відсутністю на робочому місці впродовж більш ніж 4 місяців підряд через тимчасову непрацездатність», - йдеться в документі.

Довідка УНІАН. НАК «Нафтогаз України» – найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають понад 97% газу і нафти в країні. НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.