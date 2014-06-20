Компанія Ахметова вийшла на угорський ринок електроенергії
У перспективі ДТЕК має намір вийти на внутрішні ринки електроенергії Чехії, Польщі, Словаччини та Німеччини.
Компанія DTEK Hungary Power Trade LLC, підконтрольна енергетичного холдингу ДТЕК бізнесмена Ріната Ахметова, почала тестові постачання електроенергії на внутрішній оптовий ринок Угорщини, йдеться в повідомленні компанії.
«У планах компанії торгувати як українською електроенергією, так і розвивати cross-border trading в центрально-східному регіоні Європи. У перспективі ДТЕК має намір вийти на внутрішні ринки електроенергії Чехії, Польщі, Словаччини та Німеччини», - цитує прес-служба слова директора з комерційної діяльності ДТЕК Андрія Фаворова.
Крім цього в компанії повідомили, що ДТЕК почав здійснювати прямі поставки вугільної продукції до Мексики. «За умовами угоди в травні-червні поточного року буде відвантажено 22 тис. тонн антрациту на адресу ArcelorMittal Las Truchas, що входить в найбільший світовий металургійний холдинг», - йдеться в повідомленні компанії.
Як повідомляв УНІАН, DTEK Hungary Power Trade LLC створена у 2010 році і має ліцензію на торгівлю електричною енергією, видану Угорським енергетичним офісом у вересні 2010 року. Компанія відповідає за розвиток торгівлі електроенергією, а також іншими енергетичними продуктами на території Угорщини, а також цільових ринках Європи.
Експорт електроенергії ДТЕК за підсумками 2013 року зріс порівняно з 2012 роком на 1,2% - до 9,828 млрд кВт/ч. Експорт вугілля в 2013 році зріс порівняно з 2012 роком на 72,7% - до 4,74 млн тонн.
Довідка УНІАН. У вугільний блок ДТЕК входять «ДТЕК Павлоградвугілля» (об'єднує 10 шахт), «ДТЕК Добропіллявугілля» (5 шахт), «ДТЕК Шахта Комсомолець Донбасу», «ДТЭКРовенькиантрацит» (6 шахт і 3 збагачувальні фабрики), «ДТЕК Свердловантрацит» (5 шахт і 3 збагачувальні фабрики), «Шахта «Білозерська» і п'ять збагачувальних фабрик.
Сегмент генерації представлений «ДТЕК Східенерго», «ДТЕК Західенерго» і «ДТЕК Дніпроенерго».
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Компанія «Сервіс-Інвест», «ДТЕК ПЕМ-Енерговугілля», «ДТЕК Донецькобленерго» та ПАТ «Дніпрообленерго» представляють сегмент передавання та продажу електроенергії.
До складу ДТЕК входить «Київенерго», яке генерує і постачає теплову та електричну енергію в Києві.
ДТЕК - найбільша приватна вертикально-інтегрована енергетична компанія України входить до складу фінансово-промислової групи «Систем Кепітал Менеджмент».