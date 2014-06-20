Компанія Ахметова вийшла на угорський ринок електроенергії

Компанія DTEK Hungary Power Trade LLC, підконтрольна енергетичного холдингу ДТЕК бізнесмена Ріната Ахметова, почала тестові постачання електроенергії на внутрішній оптовий ринок Угорщини, йдеться в повідомленні компанії.

«У планах компанії торгувати як українською електроенергією, так і розвивати cross-border trading в центрально-східному регіоні Європи. У перспективі ДТЕК має намір вийти на внутрішні ринки електроенергії Чехії, Польщі, Словаччини та Німеччини», - цитує прес-служба слова директора з комерційної діяльності ДТЕК Андрія Фаворова.

Крім цього в компанії повідомили, що ДТЕК почав здійснювати прямі поставки вугільної продукції до Мексики. «За умовами угоди в травні-червні поточного року буде відвантажено 22 тис. тонн антрациту на адресу ArcelorMittal Las Truchas, що входить в найбільший світовий металургійний холдинг», - йдеться в повідомленні компанії.

Як повідомляв УНІАН, DTEK Hungary Power Trade LLC створена у 2010 році і має ліцензію на торгівлю електричною енергією, видану Угорським енергетичним офісом у вересні 2010 року. Компанія відповідає за розвиток торгівлі електроенергією, а також іншими енергетичними продуктами на території Угорщини, а також цільових ринках Європи.

Експорт електроенергії ДТЕК за підсумками 2013 року зріс порівняно з 2012 роком на 1,2% - до 9,828 млрд кВт/ч. Експорт вугілля в 2013 році зріс порівняно з 2012 роком на 72,7% - до 4,74 млн тонн.

Довідка УНІАН. У вугільний блок ДТЕК входять «ДТЕК Павлоградвугілля» (об'єднує 10 шахт), «ДТЕК Добропіллявугілля» (5 шахт), «ДТЕК Шахта Комсомолець Донбасу», «ДТЭКРовенькиантрацит» (6 шахт і 3 збагачувальні фабрики), «ДТЕК Свердловантрацит» (5 шахт і 3 збагачувальні фабрики), «Шахта «Білозерська» і п'ять збагачувальних фабрик.

Сегмент генерації представлений «ДТЕК Східенерго», «ДТЕК Західенерго» і «ДТЕК Дніпроенерго».

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Компанія «Сервіс-Інвест», «ДТЕК ПЕМ-Енерговугілля», «ДТЕК Донецькобленерго» та ПАТ «Дніпрообленерго» представляють сегмент передавання та продажу електроенергії.

До складу ДТЕК входить «Київенерго», яке генерує і постачає теплову та електричну енергію в Києві.

ДТЕК - найбільша приватна вертикально-інтегрована енергетична компанія України входить до складу фінансово-промислової групи «Систем Кепітал Менеджмент».