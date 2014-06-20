Газопостачання Слов'янська та Краматорська перебуває під загрозою - «Донецькоблгаз»

Про це під час круглого столу у Києві заявив голова правління «Донецькоблгазу» Микола Масс.

«Ми щодня відновлювали близько 20 пробоїн і розгерметизацій і продовжуємо це робити», - повідомив Масс.

За його словами, через масові поломки «Донецькоблгаз» вже втратив близько 500 тис. куб м газу, а проводити постійний ремонт у цих містах стає все важче у зв'язку з військовими діями і неможливістю поставки туди потрібних для ремонту матеріалів.

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«Весь матеріал, який необхідний для ремонту газопроводів, перекрито. Ми не можемо його поставити ні до Краматорська, ні до Слов'янська, де щодня йдуть бої», - сказав Масс.

При цьому компанія поки не зупинила газопостачання цих міст, хоча за оцінками «Донецькоблгазу», в Слов'янську зараз залишилося близько 40 тис. жителів з 120 тисяч. Також тимчасово зупиняють роботу багато великих підприємств, що істотно знижує об'єми газу, що поставляється.

Ще однією проблемою є збільшення несплати за спожите блакитне паливо, повідомив Масс.

«Представники так званої ДНР сказали, що підвищення на газ з 1 травня не було, і закликали людей його не визнавати. Багато хто з людей взагалі перестали оплачувати. Десь 60% наших споживачів перестали оплачувати за газ», - відзначив він.

Очільник компанії підкреслив, що «Донецькоблгаз» купує цей газ у постачальника і у будь-якому разі повинен розплачуватися з ним за спожите паливо.

Як повідомляв УНІАН, у даний час на сході України триває активна фаза антитерористичної операції проти терористичних і бандитських формувань, що фінансуються Росією. У результаті військових дій вже загинуло понад 150 українських військовослужбовців.

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Одними з центрів скупчення бойовиків з самого початку протистояння стали міста Слов'янськ і Краматорськ, в яких бойовики обладнали бази, блокпости і завезли значні запаси озброєнь.

Довідка УНІАН. «Донецькоблгаз» займається транспортуванням газу розподільними трубопроводами, а також продає газ населенню і бюджетним установам у Донецькій області.