Поставки російського газу через Україну до ЄС є стабільними - газова координаційна група

Відповідну заяву розповсюдила газова координаційна група, засідання якої відбулось у п'ятницю в Брюсселі, передає власний кореспондент УНІАН.

«Огляд ситуації поточної безпеки поставок в ЄС показав, що газові потоки по всіх маршрутах є нормальними та стабільними, держави-члени не повідомили про будь-які аномалії», - зазначається в заяві,

Крім того, газова координаційна група наголосила, що «на набагато комфортнішому рівні, ніж це було минулого року, знаходиться рівень зберігання газу у підземних сховищах (в даний час 53 млрд куб. м в цілому), проте це відбувається в основному через м'яку зиму».

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Як зазначається у заяві, присутня на засіданні українська сторона підкреслила, що вона «нарощує свої зусилля з проведення реформ на газовому ринку і шукає активної співпраці у відповідності з європейськими зобов'язаннями як в плані імпорту газу, так і з метою експлуатації української газотранспортної системи у відповідності до європейської практики».

«Українські представники неодноразово заявляли про свою прихильність забезпечити безперебійне постачання газу в Європейський союз і нагадали, що постачання відбувається навіть після вибуху на одній з ділянок магістрального трубопроводу», - йдеться в документі.

У засідання взяли участь старші посадові особи компетентних органів держав-членів, ACER, ENTSOG, секретаріат Енергетичного співтовариства, представники промисловості і споживчих асоціацій, Норвегії та українських компаній "Нафтогаз" та "Укртрансгаз".

Група підтримала запропоновані Європейською комісією дії з реалізації європейської стратегії енергетичної безпеки, зокрема, "стрес-тести".