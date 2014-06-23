Ціни на нафту Brent досягли 9-місячного максимуму на тлі ситуації в Іраку

На світових торгах у понеділок, 23 червня, ціни на нафту Brent перевищили $115 за барель і наблизилися до девятимесячному максимуму на тлі ситуації в Іраку, передає Reuters.

Так, ф'ючерси на Brent вже подорожчали на $0,38, до $115,19 за барель, а ф'ючерси на WTI - на $0,41, до $107,24.

Читайте такожАмериканські F-18 почали польоти над ІракомСунітські бойовики у вихідні взяли під контроль ще кілька міст Іраку. До котирувань на нафту вже закладається значна націнка за ризик, ціни повинні утриматися на цих рівнях, вважають аналітики. На їхню думку, до кінця тижня Brent буде торгуватися за $114,50, а WTI - $108.

Держсекретар США Джим Керрі обговорить можливі перебої в поставках нафти з Іраку з керівництвом країн Перської затоки, куди він вирушить з візитом на цьому тижні.

Читайте такожВидобуток нафти в країнах ОПЕК впала до мінімуму за три рокиЗростанню цін також допомагає попередній індекс PMI для виробничого сектора Китаю за червень, розрахований банком HSBC, який показав збільшення числа замовлень.

Лівія підвищила видобуток нафти до 270.000 барелів на добу за рахунок відновлення роботи на родовищі El Feel, де видобувається 95.000 барелів на добу. У порту Харига стоять два танкери, готові до відвантаження 1.35 мільйона барелів.