«Газпром» продовжує шукати союзників по «Південному потоку»

Попри безпрецедентний тиск США і Єврокомісії на учасників проекту з будівництва газопроводу «Південний потік», Росія продовжує вести переговори з кожною з країн, де планується прокладання газопроводу, пишуть "Ведомости".

Під час візиту Володимира Путіна до Відня 24 червня буде підписано угоду про створення проектної компанії для будівництва австрійської ділянки «Південного потоку».

Щоправда, угоди з окремими країнами про проходження трубопроводу через їхню територію залишаються досить непевними без наявності беззастережної згоди Єврокомісії на реалізацію проекту. Поки, за словами єврокомісара з енергетики Гюнтера Еттінгера, воно можливо лише в разі визнання «Газпромом» правил Третього енергопакету.

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«Газпрому» і Росії потрібно більше гарантій для прокачування свого газу, ніж сьогодні може запропонувати Єврокомісія. Компанію не влаштовують винятки, які можна в будь-який момент скасувати. І прикладом тому служить трубопровід OPAL, що в підсумку не може працювати на повну потужність. Тому російський постачальник газу розраховує на міжурядові домовленості по «Південному потоку», які не можна буде скасувати волею чиновників Єврокомісії.

У результаті сторони зайняли вичікувальну позицію: Євросоюз чекає, чи буде Україна й далі виконувати свої запевнення щодо безперебійного транзиту російського газу, чи порушить їх, а Росія не відкликає свою скаргу з СОТ, в якій йдеться, що правила Третього енергопакету дискримінують умови членства в цій організації самих країн єврозони. В результаті будівництво «Південного потоку» продовжує висіти на волосині, але проект ніхто не зупиняє.

Водночас у разі виходу з проекту Болгарії можуть початисяпереговори з Туреччиною щодо проходження «Південного потоку» її територією. Раніше турецький уряд виражав стурбованість проблемною ситуацією з транзиту газу через Україну. Однак, за словами Олександра Новака, поки що таких розпоряджень з боку «Газпрому» не було. Така альтернатива могла б затягнути терміни будівництва і змінити його економіку, однак повністю зупинити «Південний потік» не зможе навіть вихід з проекту однієї з країн.