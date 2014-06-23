Україна та ЄС готові продовжувати тристоронні переговори щодо газу

Україна та Європейський Союз підтвердили готовність до продовження газових переговорів у тристоронньому форматі Україна-ЄС-РФ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі НАК "Нафтогаз України", у п'ятницю в Брюсселі українська делегація на чолі з головою правління НАК Андрієм Коболевым взяла участь у засіданні координаційної групи ЄС з газових питань.

Під час засідання українська сторона поінформувала представників Європейської комісії та провідних енергетичних компаній Євросоюзу про стан справ у газових відносинах з Російською Федерацією.

«Ще раз була підтверджена готовність української сторони залишатиметься надійним транзитером російського газу в Європу, про що свідчить відсутність перебоїв з газопостачанням в ЄС з території України», - відзначили в прес-службі.

«Нафтогаз» продовжує виконувати свої контрактні зобов'язання, незважаючи на рішення російського газового монополіста від 16 червня 2014 про переведення України на режим передоплати та припинення постачання газу для українських споживачів», - йдеться в повідомленні.

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«Також українська делегація представила європейської газової групі результати експертних досліджень про стан української газотранспортної системи і її здібності і в подальшому забезпечувати безперебійний і надійний транзит російського природного газу європейським споживачам», - наголосили у НАК і додали, що представники координаційної групи висловили розуміння дій української сторони у переговорах з ВАТ "Газпром" і підтримали заходи, здійснювані України у забезпеченні енергетичної безпеки Європи.

Як повідомляв УНІАН, єврокомісар з енергетичних питань Гюнтер Еттінгер вважає, що зустріч у тристоронньому форматі України, Росії та ЄС для вирішення спірних газових питань може відбутися через три тижні.