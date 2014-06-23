Проблем із транзитом газу через Україну немає - словацький оператор ГТС

Словацький оператор ГТС, компанія Eustream, не зафіксував зниження обсягів транзиту газу через Україну після переведення «Нафтогазу» на режим передоплати за російський газ.

«Станом на 9:00 (10:00 за Києвом - УНІАН), 23 червня 2014 року, Eustream не зафіксував зниження тиску або обсягів газу на компресорній станції «Велке Капушани» на кордоні з Україною», - йдеться в повідомленні компанії.

Після переведення «Нафтогазу» на передоплату 16 червня, «Газпром» повністю зупинив поставки газу українським споживачам, залишивши лише транзит палива в ЄС.

Довідка УНІАН. Вранці 16 червня «Газпром» скоротив до нуля поставки газу для України, залишивши тільки обсяги прокачування для європейських споживачів. Цьому передували двомісячні переговори НАК «Нафтогаз України» і «Газпрому» за участю Єврокомісії, однак газові переговори не привели сторони до конструктивного вирішення.

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Крім того, Україна і Росія подали позови до Стокгольмського арбітражу. Україна - про встановлення справедливої ціни на газ при збереженні діючого контракту та про стягнення 6 млрд дол. Як переплати за попередні періоди. Позовна вимога російської сторони - стягнути з України борг за спожите паливо у розмірі 4,5 млрд дол.

18 червня прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк заявив, що Україна залишається надійним транзитером і може забезпечити надійний і безперебійний транзит газу до Європи. У «Газпромі» також підтвердили, що Україна в повному обсязі забезпечує транзит російського газу до країн ЄС.