Україна і ЄС обговорять у середу відновлення газових переговорів з Росією

Комісар з питань енергетики Гюнтер Еттінгер обговорить з міністром енергетики та вугільної промисловості України Юрієм Проданом відновлення тристоронніх газових переговорів за участю Росії в найближчу середу, 25 червня, в Брюсселі.

Про це УНІАН повідомила прес-секретар Еттінгера Сабін Бергер.

Вона назвала причиною перенесення зустрічі, яка раніше планувалося на вівторок, 24 червня, виключно організаційною.

"Зустріч відбудеться в Брюсселі, мета - провести двосторонні дискусії, які будуть сфокусовані на газових питаннях. Ми також будемо в контакті з російськими партнерами в найближчому майбутньому для того, щоб провести чергові тристоронні переговори в першій половині липня", - зазначила прес-секретар.

Як повідомляв УНІАН, Росія з минулого понеділка припинила приставки газу Україні і вперше в історії офіційно перевела країну на систему передоплати, назвавши причиною непогашений борг за вже поставлене паливо в майже 4,5 млрд дол.

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Російсько-українські газові переговори за участю Еттінгера проходили з початку травня, але так і не завершилися досягненням бажаного компромісу. Україна і Росія минулого тижня також подали один на одного до Стокгольмського арбітражу. Україна - про встановлення справедливої ціни на газ при збереженні діючого контракту та про стягнення 6 млрд дол. як переплату за попередні періоди. Позовна вимога російської сторони - стягнути з України борг за спожите паливо у розмірі 4,5 млрд дол.

Євросоюз, який отримує через Україну близько 15% необхідного йому палива, сподівається, що сторони домовляться, оскільки тривалий конфлікт загрожує стабільності газових поставок ряду країн європейського об'єднання.