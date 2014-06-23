"Нафтогаз" може подати до Стокгольмського суду другий позов на «Газпром»

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» виконує свої зобов'язання з транзиту газу в повному обсязі, але не виключає подання позову до арбітражного суду Стокгольма для перегляду чинного контракту з російським монополістом «Газпромом» щодо транзиту газу, заявив голова правління НАК Андрій Коболєв.

«Намагаємося це питання (контракту на транзит - УНІАН) вирішити шляхом переговорів. Якщо це не увінчається успіхом, то, звичайно, ми будемо йти в Стокгольмський арбітраж, - сказав Коболєв. - Але транзит виконується в повному обсязі».

За словами Коболєва, у чинному транзитному контракті з "Газпромом" існує низка положень, які не задовольняють українську сторону. Однак зараз, у непростій ситуації з «Газпромом», Україні важливо зберегти за собою статус надійного транзитера російського газу в Європу. В умовах високого ризику прийняття Єврокомісією позитивного рішення щодо будівництва газопроводу «Південний потік» в обхід України, підтверджена надійність України як транзитера палива дасть змогу заморозити будівництво «Південного потоку», переконаний Коболєв.

«Якщо ми зможемо підтвердити Європейському Союзу, що Україна надійна транзитна країна, що нам можна довіряти…. Теоретично це має зберегти, в кращому разі, існуючі обсяги транзиту й підкріпити їх новим транзитним договором, який би містив умову «ship-or-pay» . Тобто, незалежно від того, чи будуть обсяги, чи не буде обсягів, транзитер, хто б це не був, «Газпром» або європейські компанії, платитиме замовлену потужність», - сказав голова «Нафтогазу».

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Як раніше повідомляв УНІАН, 17 червня близько 14.00 стався вибух на газопроводі «Уренгой-Помари-Ужгород», по якому здійснюється транзит російського газу до Європи.

Оператор ГТС держкомпанія «Укртрангаз» наголосила, що ситуація, яка виникла, не вплине на транзит російського газу до Європи.

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Словацький оператор ГТС, компанія Eustream, не зафіксував зниження обсягів транзиту газу через Україну після вибуху.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що диверсія на газопроводі є черговою спробою Росії дискредитувати Україну як партнера в газовій сфері.

13 червня прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк попросив Національну комісію з регулювання у сфері енергетики встановити економічно обгрунтовані тарифи на транзит російського газу.

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Довідка УНІАН. Ставка плати за транзит російського через територію України на 2013 рік прогнозувалася на рівні 3,1 дол. за 1 тис. куб. м на 100 км. У першому кварталі 2012 року транзитна ставка становила 3,08 дол., у другому - 3,11 дол., у третьому й четвертому — 3,12 дол. Згідно з угодою між "Нафтогазом" і "Газпромом" про транзит природного газу від 2009 року, транзитна ставка розраховується залежно від ціни на газ. Кабінет міністрів України в проекті державного бюджету на 2014 рік прогнозує транзит газу через територію України на рівні 82 млрд кубометрів.