Україна в середу проведе переговори щодо постачання газу з Європи

Україна має намір 25-26 червня провести в Брюсселі широкі переговори з відкриття поставок палива з Європи до України, а також із залучення іноземних компаній до спільного управління вітчизняною газотранспортною системою, заявив на прес-конференції у Києві голова правління Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» Андрій Коболєв.

«Процес (переговорів - УНІАН) розпочався. Він двосторонній», - сказав Коболєв.

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За його словами, найбільше європейські компанії у питанні управління ГТС цікавляться юридичними і економічними аспектами. Зокрема, з юридичної точки зору інвестори чекають схвалення парламентом змін до Закону про трубопровідний транспорт України. З економічної точки зору, інвесторів цікавлять об'єми прокачування газу у майбутньому – наприклад, у разі будівництва газопроводу «Південний потік» в обхід України.

Як раніше повідомляв УНІАН, законопроект про модернізацію ГТС був розроблений у найкоротші терміни за дорученням прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка, і схвалений на засіданні уряду 18 червня.

За словами Яценюка, процес модернізації і реорганізації роботи української газотранспортної системи відбуватиметься максимально прозоро за участі провідних світових компаній, відібраних на спеціальних публічних тендерах. Проте доводи прем'єра не сприяли ухваленню парламентом закону. Верховна Рада включила до порядку денного сесії законопроект про внесення змін до деяких законів України щодо реформування системи управління Єдиною газотранспортною системою України (4116-А).

Окрім цього, Україна на сьогодні розробляє маршрути поставок газу з Угорщини, Польщі, Словаччини і Румунії. Найбільш перспективним маршрутом поставок газу в Україну є словацький. Проте використання словацького маршруту в повному обсязі блокується російським «Газпромом». На сьогодні для України відкриті угорський і польський газові маршрути.