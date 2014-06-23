ЄС закликає Київ та Москву якнайшвидше врегулювати спірні газові питання

ЄС закликає Київ та Москву якомога швидше врегулювати спірні газові питання.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у висновках Ради ЄС з питань закордонних справ, ухвалених сьогодні в Люксембурзі.

«Рада наполегливо закликає обидві сторони як можна швидше досягти угоди та підтримує Комісію в її зусиллях зі сприяння пошуку компромісного рішення», - зазначається в документі.

Рада ЄС зазначає, що майбутня угода є «важливою для стабілізації української економіки та для забезпечення безпеки поставок і транзиту природного газу в та через територію України на основі прозорого режиму».

«У цьому контексті Рада підкреслює важливість продовження реформ в енергетичному секторі України», - відзначає ЄС.

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Як повідомляв УНІАН, вранці 16 червня «Газпром» скоротив до нуля постачання газу для України, залишивши тільки обсяги прокачування для європейських споживачів. Цьому передували двомісячні переговори представників НАК «Нафтогаз України» і «Газпрому» за участю Єврокомісії, але газові переговори не привели сторони до конструктивного рішення.

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Крім того, Україна і Росія подали позови до Стокгольмського арбітражного суду. Україна – про встановлення справедливої ціни на газ за збереження діючого контракту і про стягнення 6 млрд дол. як переплату за попередні періоди. Позовна вимога російської сторони – стягнути з України борг за спожите паливо в розмірі 4,5 млрд дол.