Іспанія теоретично може покрити половину газових поставок з Росії до ЄС

Іспанія могла б покрити близько половини газових поставок, що здійснюються в даний час Російською Федерацією до Європейського Союзу, у разі створення відповідної газової інфраструктури між країнами європейського об'єднання.

Як передає кореспондент УНІАН з Польщі, про це заявив глава польського уряду Дональд Туск після сьогоднішніх переговорів з прем'єр-міністром Іспанії Маріано Рахоєм.

"Іспанія могла б спокійно, якби існувала відповідна мережа сполучень у Європі, забезпечити поставки газу, які на 50% могли б покрити поставки з Росії. Це найкраще показує, наскільки великі резерви зараз є в Європі і наскільки мало потрібно де-факто зробити, аби Європа значно підвищила енергетичну безпеку", - сказав Туск.

Рахой підтвердив, що Іспанія дійсно має таку можливість, не надавши додаткових подробиць.

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Як повідомляв УНІАН, Рада Європи на своєму засіданні 26-27 червня планує обговорити питання підвищення енергетичної безпеки в контексті чергового "газового конфлікту" російського "Газпрому" з Україною.

Раніше Туск заявляв, що більшість країн ЄС згодні з тим, щоб знижувати залежність від Росії за рахунок розвитку газової інфраструктури, ефективніше використовувати альтернативні джерела енергії, розробити механізми взаємної підтримки на випадок перебоїв з поставками російського газу.

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У той же час експерти вважають малоймовірним реалізацію ідею Туска про спільні закупівлі газу для всіх країн ЄС, оскільки проти цього виступають найвпливовіші держави об'єднання, що купують російський газ дешевше за інші країни.

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ЄС отримує з Росії близько 30% необхідного йому "блакитного палива", половина з якого постачається через Україну.