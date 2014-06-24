Бойовики захопили найбільший НПЗ в Іраку. Наступ на Багдад триває.

Сунітські бойовики повністю захопили найбільший в Іраку нафтопереробний комплекс, розташований в Байджі, передає «Газета.Ru».

У середовищі бойовиків заявлють, що управління НПЗ буде передано місцевій владі, наступ на Багдад буде продовжено.

Читайте такожІрак звинуватив Саудівську Аравію у фінансуванні екстремістівЗахоплення НПЗ було головним завданням бойовиків для утримання захоплених територій.

Як повідомляв УНІАН, ціни на нафту Brent тримаються у 9-місячного максимуму на тлі ситуації в Іраку. Аналітики вважають, що вартість "чорного золота" буде рости. Котирування можуть зрости до попереднього максимуму близько $117,30, зафіксованого в минулому серпні.

Президент США Барак Обама відправив в Ірак до 300 військових радників і повідомив, що готовий до "цільових" військових дій, якщо в цьому виникне необхідність. Проте він уточнив, що американські війська не повернуться в Ірак.

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