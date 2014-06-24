Ціни на нафту обвалилися

На світових торгах у вівторок, 24 червня, ціни на нафту знижуються на зусиллях Іраку підтримувати експорт нафти на рівні, близькому до рекордного, незважаючи на наступ бойовиків, передає Reuters.

Читайте такожБойовики захопили найбільший НПЗ в Іраку. Наступ на Багдад триває.Так, ф'ючерси на Brent вже подешевшали на $0,30, до $113,82 за барель після 0,6-процентного зниження у понеділок - найсильнішого з 16 травня. Ф'ючерси на WTI подешевшали на $0,48, до $105,69 за барель, втративши в понеділок 1 відсоток.

Середньодобовий експорт з нафтових терміналів на півдні Іраку з 1 по 21 червня склав 2,53 мільйона барелів. У травні Ірак відвантажував в середньому 2,58 мільйона барелів на добу, що було найвищим показником з 2003 року.

Аналітики вважають, що ринки нафти схильні до зниження, якщо суніти не почнуть підривати НПЗ або порти. Але ціни можуть піднятися при прямому військовому втручанні США в Ірак, але такий поворот малоймовірний. Президент Барак Обама відправив до Іраку близько 300 військових радників, але відхилив прохання Багдада про авіанальоти на позиції сунітів.

Між тим, експорт нафти з лівійського порту Харига знову зупинений, тому що його охоронці вимагають виплати заборгованості по зарплаті.