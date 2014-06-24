Ділянку газопроводу «Уренгой-Помари-Ужгород» можуть відновити до початку липня

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» розраховує вже до початку липня відновити ділянку магістрального газопроводу «Уренгой-Помари-Ужгород» у Полтавській області, зруйновану у результаті вибуху. Як передає кореспондент УНІАН, про це на 5-й щорічній конференції інституту Адама Сміта заявив заступник голови правління НАК «Нафтогаз України» Олександр Тодійчук.

«До перших чисел липня розраховуємо відновити», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 17 червня близько 14.00 стався вибух на ділянці газопроводі «Уренгой-Помари-Ужгород» у Полтавській області, по якому здійснюється транзит російського газу до Європи. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що головною причиною вибуху стало «зовнішнє втручання».

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Після події прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк доручив МВС, СБУ та НАК «Нафтогаз України» посилити охорону газопроводів.

Подача газу європейським споживачам через вибух не припинялася. Паливо подавалося по резервним газопроводах.