"Газпром" збільшив транзит газу через Україну через призупинення "Північного потоку"

Газопровід «Північний потік», який прокладено в обхід України по дну Балтійського моря, зупинено на планове технічне обслуговування.

Як повідомили УНІАН у компанії Nord Stream AG, яка є оператором газопроводу, з сьогоднішнього дня і до 28 червня не працюватимуть дві нитки магістралі, а з 28 червня по 4 липня працюватимуть по одній нитці.

За інформацією «Газпрому», транзит російського газу через Україну йде в контрактних параметрах, обсяг середньодобової прокачування збільшено з 180 до 214 млн. куб. м у зв'язку з ремонтом «Північного потоку».

Читайте такожУкраїна пропонує ЄС разом контролювати транзит російського газу в Європу Як повідомляв УНІАН, 8 жовтня 2012 року, через 30 місяців після старту будівництва, газопровід «Північний потік» (Nord Stream) почав поставки газу по двох нитках.

«Північний потік» - новий маршрут експорту російського газу до Європи. Він проходить через акваторію Балтійського моря від бухти Портова (район Виборгу) до узбережжя Німеччини (район Грайфсвальда). Газопровід складається з двох ниток довжиною 1224 км і загальною проектною продуктивністю 55 млрд куб. м газу на рік.

Проект «Північний потік» реалізує спільне підприємство Nord Stream AG. Частки в компанії розподілені таким чином: ВАТ «Газпром» - 51%, Wintershall Holding і E.ON Ruhrgas - по 15,5%, Gasunie і GDF Suez - по 9%.