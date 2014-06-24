Чеський експерт розповів, як створити східно-європейський газовий хаб в Україні

Створення східноєвропейського газового хаба на базі українських газових сховищ можливо лише за умови збереження значних обсягів газового транзиту, упевнений екс-прем'єр-міністр Чехії, директор з розвитку бізнесу та міжнародних відносин чеської компанії «NAFTA а.s» Мірек Тополанек.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час 5-ї щорічної конференції інституту Адама Сміта в Києві.

«У разі, якщо не буде транзиту газу через Україну, - безумство створювати газовий хаб в Україні», - сказав Тополанек.

За його словами, головною перешкодою до створення хаба на базі українських сховищ є російський проект «Південний потік». «Я не вірю в те, що в короткостроковій перспективі можна створити хаб», - сказав він.

При цьому Тополанек зазначив, що якщо Україна втратить статус транзитера російського газу, їй доведеться для порятунку своєї ГТС і ПСГ різко наростити внутрішній видобуток газу.

Як повідомляв УНІАН, проект створення на базі українських ПСГ східноєвропейського хаба активно обговорюється з осені 2013 року. У березні міністр енергетики та вугільної промисловості Юрій Продан відзначав, що Україна хоче стати енергетичним хабом Європи, та готова зберігати у своїх сховищах на заході країни до 15 мільярдів кубометрів газу для європейських енергетичних компаній.