Росія і Австрія підписали угоду про будівництво ділянки "Південного потоку"

Ухвалено остаточне інвестиційне рішення щодо будівництва газопроводу «Південний потік» на території Австрії, який планується прокласти по дну Чорного моря в обхід України.

Як повідомили УНІАН в управлінні інформації «Газпрому», сьогодні у Відні у рамках візиту президента РФ Володимира Путіна до Австрійської Республіки очільник російського газового гіганта Олексій Міллер і генеральний директор компанії OMV Герхард Ройсс підписали Угоду акціонерів спільної проектної компанії South Stream Austria GmbH.

«Угода передбачає взаємодію сторін щодо реалізації проекту будівництва австрійської ділянки газопроводу «Південний потік» з пропускною спроможністю 30-32 млрд куб. м на рік від кордону з Угорщиною до кінцевого пункту в Баумгартені. У рамках підписаної угоди також ухвалене остаточне інвестиційне рішення, засноване на узгоджених критеріях, з будівництва газопроводу на території Австрії», - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що сторони планують отримати всі необхідні дозволи для будівництва «Південного потоку» до кінця 2015 року. Введення в експлуатацію австрійської ділянки газопроводу намічене на кінець 2016 року.

«Проект «Південний потік» підтримують найбільші енергетичні компанії Європи. Угода з OMV - важливий крок на шляху створення нового транс'європейського газотранспортного маршруту. Вже наступного року «Південний потік» стане додатковою гарантією надійності і гнучкості поставок російського газу на ринки Європи», - сказав Міллер.

У свою чергу Ройсс зазначив, що, реалізуючи проект «Південний потік», «Газпром» і OMV підвищують безпеку поставок для всієї Європи і, зокрема, для Австрії.

«Цей контракт також зміцнює роль Баумгартена як ключового європейського центру газопостачання», - сказав він.

Довідка УНІАН. «Південний потік» - інфраструктурний проект «Газпрому» з будівництва газопроводу потужністю 63 млрд куб. м через Чорне море в обхід України до країн Південної і Центральної Європи з метою диверсифікації маршрутів експорту природного газу.

Перший газ по «Південному потоку» планується поставити наприкінці 2015 року. На повну потужність газопровід вийде у 2018 році.

У 2010 році для реалізації проекту «Південний потік» в Австрії було підписано міжурядову угоду. Тоді ж для будівництва газопроводу на території республіки «Газпром» і OMV створили на паритетних засадах спільну проектну компанію South Stream Austria GmbH.

29 квітня 2014 року «Газпром» і OMV підписали Меморандум про наміри сторін побудувати австрійську ділянку газопроводу «Південний потік» з пропускною спроможністю до 32 млрд куб. м на рік і кінцевим пунктом у Баумгартені.

Компанія OMV - головний партнер «Газпрому» в Австрії. Всього з 1968 року до Австрії було експортовано понад 187 млрд куб. м російського природного газу. У 2013 році обсяг поставок становив 5,2 млрд куб. м.