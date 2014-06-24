Енергоресурси власного видобутку продаватимуть на Українській універсальній біржі

Відповідне рішення закріплено в наказі міністерства від 20 червня 2014 року.

«Відповідно до наказу Міненерговугілля від 20.06.2014 № 463 «Про результати конкурсу» переможцем конкурсу з визначення бірж, що мають право на організацію та проведення аукціонів з продажу нафти сирої, газового конденсату власного видобутку, скрапленого газу, в тому числі спеціалізованих аукціонів з продажу скрапленого газу для потреб населення, визначена Українська універсальна біржа», - йдеться в повідомленні міністерства.

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Довідка УНІАН. Відповідно до Закону України «Про нафту і газ», підприємства, частка держави у статутному капіталі яких 50% та більше, господарські товариства, 50% та більше акцій (часток, паїв) яких знаходяться у статутних капіталах інших господарських товариств, акціонером яких є держава і володіє в них контрольним пакетом акцій, а також дочірні підприємства, представництва та філії таких підприємств і товариств, учасники договорів про спільну діяльність, та/або особи, уповноважені договорами про спільну діяльність, укладеними за участю зазначених підприємств, щомісячно здійснюють продаж нафти сирої і газового конденсату власного видобутку, а також скрапленого газу - виключно на біржових аукціонах.