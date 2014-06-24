Скандальну «РосУкрЕнерго» ліквідують

Скандально відомий газовий посередник в поставках російського газу до України швейцарська компанія «РосУкрЕнерго», близька до українського бізнесмена Дмитра Фірташа, який перебуває під домашнім арештом у Відні, може бути ліквідована, оскільки не веде активної діяльності.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі підконтрольної Фірташу групи компаній Group DF з посиланням на керуючого директора групи Бориса Краснянського.

«РУЕ (РосУкрЕнерго - УНІАН) не працює з 2009 року. І з тих пір не має ніяких доходів. Відповідно до швейцарського законодавства, в таких ситуаціях компанія повинна ліквідуватися», - цитує прес-служба Краснянського.

Керуючий директор зазначив, що рішення про ліквідацію компанії повинні приймати її акціонери - російський газовий монополіст «Газпром» і підконтрольна Фірташу компанія «Сentrogas», яка працює за швейцарськими законами. І якщо «Газпром», за словами Краснянського прийме рішення ліквідувати «РУЕ», «Сentrogas» це рішення підтримає.

Довідка УНІАН. Компанія «РосУкрЕнерго» була створена в 2004 році, як посередник російського «Газпрому» в транспортуванні туркменського газу через територію Росії. Спочатку одним із акціонерів компанії, за даними ЗМІ, поряд з Фірташем виступив «Газпромбанк» - структура, близька до бізнесменів Михайла і Юрія Ковальчуків, які дружать з президентом Росії Володимиром Путіним. Пізніше «Газпромбанк» продав свою частку «Газпрому» за більш ніж 2 млрд євро.

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У 2006 році компанія вийшла на ринок України та з квітня 2006 року по січень 2008 року була єдиним постачальником природного газу в нашу країну. Тоді ж стало відомо про тісні зв'язки бізнесмена Фірташа з на той момент міністром палива та енергетики Юрієм Бойко.

Діяльність компанії була припинена за участю на той момент прем'єр-міністра України Юлії Тимошенко, яка поставила за мету ліквідувати корупційних посередників на газовому ринку. Однак, РУЕ підірвала роботу державного монополіста - НАК «Нафтогаз України», який вже до 2011 року зафіксував зростання збитків, основна частина яких була викликана необхідністю відрахування 1,4 млрд. доларів компанії "РосУкрЕнерго".

З 2011 року «Нафтогаз» є стабільно збитковою компанією, дефіцит бюджету якої в сукупності з дефіцитом бюджету країни за підсумками 2014 року міг би скласти до 13% ВВП.

Фірташ знаходиться у Відні з березня 2014 року, де він був затриманий за звинуваченням в економічних злочинах з метою можливої екстрадиції в США і випущений під рекордну заставу в 125 млн євро. Group DF офіційно заявила, що "дії правоохоронних органів Австрії щодо Дмитра Фірташа не пов'язані з ситуацією в Україні, ні з діяльністю групи в Європі та Америці, а стосуються інвестиційного проекту 2006 року". Фірташ через свою компанію звернувся з заявою про те, що переконаний у своїй невинності і має намір доводити свою правоту.