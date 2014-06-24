Реформу вугільної галузі необхідно продовжувати - експерти

Про це говорили учасники 5-ї щорічної конференції Інституту Адама Сміта "Український енергетичний форум" - представники експертного співтовариства і ключові гравці енергетичного ринку.

Заступник міністра енергетики та вугільної промисловості України Вадим Уліда заявив, що до 2020 року планується повне припинення бюджетного субсидування вуглевидобутку.

"У 2014 році на держпідтримку шахт заплановано близько 13 млрд грн бюджетних субсидій. У той же час, реформа вугільної галузі передбачає закриття нерентабельних шахт, підвищення ефективності діючих підприємств, а також приватизацію привабливих активів", - зазначив чиновник.

Читайте такожДержшахти збільшили збитки до 6 млрд гривеньЗаступника Голови НАК «Нафтогаз України» Олександр Тодійчук впевнений, що вугільна галузь потребує активного реформування, а для цього необхідні значні інвестиції.

"Зараз наш енергетичний баланс не є оптимальним. Почнемо з того, що 40% - це газова складова, її треба зменшувати. Але в Україні на сьогодні на заміну є тільки вугільна галузь і поновлювані джерела енергії. Це також хороший шанс для східних районів отримати в найближчому майбутньому хорошу роботу і зарплату", - зазначив він.

На думку генерального директора ДТЕК Максима Тимченка, кошти, які сьогодні спрямовуються у вугільну галузь у вигляді дотацій, використовуються неефективно. Приватизаційні процеси дозволять перенаправити ці кошти на більш зрозумілі потреби суспільства.

"Ми зобов'язані сьогодні перенаправити ті гроші, які сьогодні йдуть у вугільну галузь без розуміння, що буде завтра, у створення нових робочих місць і підтримку шахтарів. Якщо протягом 15 років ця галузь субсидується, то пора задуматися, чи правильно розподіляються ці субсидії", - сказав Тимченко.

Читайте такожДотації збиткових шахт Донбасу становлять 34 млрд гривеньНа думку Тимченка, на тлі проблем, які країна переживає з поставками газу, вугільна галузь буде залишатися ключовою для забезпечення енергобезпеки України.

"Сьогодні нам потрібно рішуче визначити, який обсяг вугілля нам добувати. Українське вугілля в основному може споживатися лише в Україні. Нам не потрібно видобувати вугілля по 3 - 4 тисячі гривень за тонну, коли його ціна на зовнішніх ринках 600-700 гривень. Сьогодні потрібно мати сміливість збалансувати рівень видобутку і споживання вугілля в Україні, і добувати вугілля, яке ми зможемо продавати на зовнішньому ринку", - упевнений Тимченко.

За його словами, сьогодні питання реструктуризації вугільної галузі - одне з ключових. "Тільки приватний бізнес, який вміє рахувати гроші, правильно розподіляти інвестиції і який не корумпований, може вивести вугільну галузь з кризи", - впевнений він.