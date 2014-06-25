Влада США послаблює 40-літню заборону на експорт сирої нафти

Адміністрація Барака Обами послаблює заборону на експорт зі США сирої нафти, який діяв протягом останніх 40 років. Про це повідомляє Прайм з посиланням на "Уолл-стріт джорнел".

"Не привертаючи особливої уваги, Міністерство торгівлі США дозволило двом енергетичним компаніям зі штату Техас експортувати так звану надлегку нафту, запаси якої в США в останній час зросли на тлі активної розробки сланцевих родовищ", - вказує видання. Надлегка нафта, відома також як конденсат, удосталь міститься в сланцевих породах.

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Заборона на експорт сирої нафти була введена в США в 1973 році у відповідь на встановлення арабськими країнами ембарго на поставки "чорного золота" в західні країни. Однак США можуть експортувати нафтопродукти - наприклад, бензин і дизельне паливо.

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Як зазначає "Уолл-стріт джорнел", відповідно до введених адміністрацією Обами нових правил надлегка нафта після мінімальної переробки буде потрапляти в категорію "нафтопродукти" і, таким чином, буде дозволено її експортувати.

"Поставки нафти можуть початися вже в серпні. Швидше за все, спочатку вони будуть невеликими", - пише газета. За оцінками впливового вашингтонського інституту Брукінгса, з наступного року США будуть здатні експортувати близько 700 тис. барелів нафти в добу.