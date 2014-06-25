Влада США послаблює 40-літню заборону на експорт сирої нафти
Міністерство торгівлі США дозволило двом енергетичним компаніям зі штату Техас експортувати так звану надлегку нафту
Адміністрація Барака Обами послаблює заборону на експорт зі США сирої нафти, який діяв протягом останніх 40 років. Про це повідомляє Прайм з посиланням на "Уолл-стріт джорнел".
"Не привертаючи особливої уваги, Міністерство торгівлі США дозволило двом енергетичним компаніям зі штату Техас експортувати так звану надлегку нафту, запаси якої в США в останній час зросли на тлі активної розробки сланцевих родовищ", - вказує видання. Надлегка нафта, відома також як конденсат, удосталь міститься в сланцевих породах.
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Заборона на експорт сирої нафти була введена в США в 1973 році у відповідь на встановлення арабськими країнами ембарго на поставки "чорного золота" в західні країни. Однак США можуть експортувати нафтопродукти - наприклад, бензин і дизельне паливо.
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Як зазначає "Уолл-стріт джорнел", відповідно до введених адміністрацією Обами нових правил надлегка нафта після мінімальної переробки буде потрапляти в категорію "нафтопродукти" і, таким чином, буде дозволено її експортувати.
"Поставки нафти можуть початися вже в серпні. Швидше за все, спочатку вони будуть невеликими", - пише газета. За оцінками впливового вашингтонського інституту Брукінгса, з наступного року США будуть здатні експортувати близько 700 тис. барелів нафти в добу.