Путін запевняє Європу, що «Південний потік» не покликаний нашкодити Україні

Президент Росії Володимир Путін на прес-конференції у Відні заявив про те, що проект «Південний потік» ні в якому разі не покликаний поставити Україну в скрутне становище - він реалізовується в інтересах Росії так само, як і проекти «Північний потік» і «Блакитний потік», передає «Газета.Ru».

«Це не прагнення обійти Україну, ці проекти виникли давно. «Північний потік» - це що, прагнення обійти? Ні. Просто ми розвиваємо транспортну інфраструктуру», - зазначив президент РФ.

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Путін також сказав, що спроби зірвати реалізацію проекту «Південний потік» з боку США є проявом звичайної конкурентної боротьби.

«Тут немає нічого незвичайного - звичайна конкурентна боротьба. В ході цієї конкурентної боротьби використовуються і політичні засоби», - підкреслив президент РФ.

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