«Південний потік» замість Італії закінчиться в Австрії

Вчора у Відні голова правління «Газпрому» Олексій Міллер і гендиректор OMV Герхард Ройсс підписали угоду про будівництво «Південного потоку» в Австрії. Проектом займеться South Stream Austria GmbH, в якій у кожної із сторін буде по 50%. Труба буде прокладена від австро-угорського кордону до хаба в Баумгартені.

«Це не дуже протяжна ділянка - трохи менше 50 км. Але від цього не менш важлива, оскільки це заключна ділянка «Південного потоку», - зазначив Міллер. Так, саме Австрія перетворилася в «пріоритетний маршрут». А ось Словенію і яка передбачалася в якості кінцевої точки Італію «Південний потік» обійде стороною, пишуть «Ведомости».

Таким чином, «Газпром» повернувся до початкової концепції будівництва трубопроводу. Він передбачає будівництво труби з Росії по дну Чорного моря до Болгарії, Сербії, Угорщини і потім Австрії. Баумгартен розглядався як кінцева точка «Південного потоку» ще в 2009 р. Через рік з Австрією було підписано міжурядову угоду. Але пізніше влада країни зробили ставку на альтернативний проект Nabucco, а «Газпром» вирішив направити «Південний потік» з Угорщини через Словенії до Італії.

Читайте такожПутін: США намагаються зірвати проект "Південний потік"

Але пізніше Австрія відмовилася від Nabucco, замість нього було вирішено сконцентруватися на Trans-Adriatic Pipeline (TAP), який до 2020 р. може забезпечити Європу 10 млрд куб. м азербайджанського газу щорічно. Цей проект вже отримав виключення з «Третього енергопакету», чого поки безуспішно домагається «Газпром» для «Північного потоку» і «Південного потоку». Причому останній проект ЄС і зовсім зажадав заморозити. На початку червня прем'єр-міністр Болгарії Пламен Орешарскі заявив про те, що доручив призупинити роботи по «Південному потоку».

Читайте такожПутін запевняє Європу, що «Південний потік» не покликаний нашкодити Україні

Перші повідомлення про зацікавленість Австрії в тому, щоб повернутися в «Південний потік», з'явилися ще до того, як ЄС загальмував проект. Зокрема, Міллер і Ройсс обговорювали проект ще в лютому, повідомляв «Газпром». Але переговори не припинилися і після того, як ЄС вперше висловився проти «Південного потоку».

«Газпром» заявляв, що початок будівництва сухопутної частини «Південного потоку» в Болгарії і Сербії заплановано на липень.