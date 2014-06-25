Подорожчання нафти через конфлікт в Іраку несе загрозу економікам, що розвиваються

Новий виток геополітичних ризиків загрожує темпам зростання світової економіки, пишуть "Ведомости" з посиланням на огляд МВФ.

З початку ескалації конфлікту в Іраку в середині червня ціна бареля Brent виросла на 5% (дані Bloomberg). Нафта цього сорту вперше з вересня 2013 р. подорожчала до $115 за 1 бар. і тримається біля цієї позначки.

Читайте такожБойовики захопили найбільший НПЗ в Іраку. Наступ на Багдад триває.Ірак - другий виробник в ОПЕК (3,3 млн бар. у день). За прогнозом Міжнародного енергетичного агентства, ця країна забезпечить 60% приросту видобутку ОПЕК до 2019 р., збільшивши власне виробництво на 1,28 млн бар. до 4,54 млн бар. Ризик-премія, що закладається в ціну, через кризу в Іраку зростає. В країні йдуть військові зіткнення.

Читайте такожВидобуток нафти в країнах ОПЕК впала до мінімуму за три рокиНайбільше зростання нафтових котирувань може вдарити по темпах зростання економік Індії та Туреччині, де велика частина споживання палива, що імпортується, пише МВФ. Індія - четвертий світовий імпортер нафти (3,8 млн бар. у день), на постачання сировини з Іраку припадає 13% імпорту, в Туреччині на імпорт припадає 90% споживання сировини.

За прогнозом МВФ, турецька економіка повинна прискоритися з 3,4 до 3,7%, Індії - з 4,4 до 5,4% в 2014 р. Ці економіки - фактор ризику для глобальної економіки, вважають в МВФ.

Читайте такожВлада США послаблюють 40-літню заборону на експорт сирої нафтиГоловне питання для ринку - як криза в Іраку обмежить амбітні плани країни щодо зростання обсягів нафтовидобутку, від цього залежить ситуація на ринку в найближчі кілька років, пишуть аналітики Energy Aspects. Поки не видно, хто з країн - виробників нафти міг би замістити ці обсяги. Раніше в числі претендентів МЕА називало Лівію, але там поки очікується скромне зростання видобутку на 220 000 бар. в день.

Невелике зростання цін не представляє загрози, але якщо ціна бареля перевищить $125, темпи відновлення можуть істотно знизитися. За прогнозом МЕА, при стабільній ситуації на світовому ринку нафти середня ціна Brent повинна знизитися до $93 у 2018 р.