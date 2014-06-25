Ціни на нафту Brent знижуються, але залишаються у дев'ятимісячного максимуму

На світових торгах в середу, 25 червня, ціни на нафту Brent знижуються, але ще близькі до 9-місячного максимуму на тлі ситуації в Іраку, передає Reuters.

Так, ф'ючерси на Brent з постачанням в серпні подешевшали на $0,22, до $114,24 за барель, а ф'ючерси на WTI подорожчали на $0,66, до $106,69 за барель.

Боротьба з сунітськими бойовиками за контроль над найбільшим нафтопереробним комплексом Іраку Байджі потужністю 300.000 барелів на добу триває з перемінним успіхом вже тиждень. Зростання цін на нафту, проте, зупинилося, тому що інвестори не бачать нових загроз постачання з Іраку.

Читайте такожПодорожчання нафти з-за конфлікту в Іраку несе загрозу економікам, що розвиваються,Як відзначають аналітики, ринок уже заклав в котирування ситуацію в Іраку, якщо тільки не почнеться хаос. Загроза перебоїв у поставках знижується.

Влада США дозволила двом компаніям експорт мінімально переробленого конденсату. Таким чином, політика США щодо експорту нафти залишається незмінною.

Читайте такожВлада США послаблюють 40-літню заборону на експорт сирої нафтиГенеральний секретар ОПЕК Абдулла аль-Бадрі у вівторок сказав, що на світовому ринку нафти ціни зросли тільки через хвилювання з приводу Іраку. За його даними, комерційні запаси нафти в промислово розвинених країнах становлять 57,5 днів.