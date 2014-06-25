У Єврокомісії наполягають на призупиненні будівництва «Південного потоку»

Створення газопроводу "Південний потік" має бути призупинено, поки він не буде відповідати нормам Євросоюзу, вважає єврокомісар Гюнтер Еттінгер, передає РІА Новости.

"Проект "Південний потік" повинен бути призупинений до повної відповідності законодавству ЄС", - сказав він під час круглого столу з енергетичної політики ЄС.

Президент РФ Володимир Путін у вівторок закликав не політизувати питання будівництва газопроводу «Південний потік», зазначивши, що цей проект вигідний і Росії, і Євросоюзу. Він назвав спроби США зірвати реалізацію проекту звичайною конкурентною боротьбою.

Вчора у Відні голова правління «Газпрому» Олексій Міллер і гендиректор OMV Герхард Ройсс підписали угоду про будівництво «Південного потоку» в Австрії. Труба буде прокладена від австро-угорського кордону до хаба в Баумгартені.

Газопровід «Південний потік» потужністю 63 мільярди кубометрів планують прокласти дном Чорного моря з Росії до Болгарії. Далі «блакитне паливо» буде розподілятися різними країнами Європи. Пропускна здатність австрійської ділянки складе 30-32 мільярда кубометрів в рік.

Читайте також«Південний потік» замість Італії закінчиться в Австрії

Як повідомляв УНІАН, 2 червня Брюссель запропонував Софії призупинити будівництво "Південного потоку" на болгарській ділянці. Офіційна причина - невідповідність проекту Третьому енергетичному пакету.

4 червня президент Європейської Комісії Жозеф Мануель Баррозу, коментуючи подальше будівництво газопроводу «Південний потік» заявив, що всі енергетичні проекти в ЄС повинні на 100% відповідати європейським правилам, і це буде стосуватися не тільки Болгарії.

8 червня прем'єр-міністр Болгарії Пламен Орешарскі розпорядився призупинити роботи в рамках проекту з будівництва газопроводу "Південний потік" для проведення консультацій з Єврокомісією.

9 червня в Сербії заявили, що країна змушена відкласти роботи за проектом газопроводу "Південний потік" через заяву влади сусідньої Болгарії про призупинення будівництва.