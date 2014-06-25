Україна готова продовжувати переговори по газу, незважаючи на судові позови - Продан



Про це міністр енергетики та вугільної промисловості України Юрій Продан заявив на прес-конференції в Брюсселі після зустрічі з єврокомісаром з питань енергетики Гюнтером Еттінгером.

«Незважаючи на те, що позов «Нафтогазу» перебуває в Стокгольмському арбітражі, а також, ви знаєте, що й «Газпром» подав позов до «Нафтогазу», ми готові сьогодні продовжувати переговори. Укласти, так званий, тимчасовий пакет домовленостей, який дав би змогу поставляти необхідні обсяги газу в Україну, закачувати необхідні обсяги газу в сховища», - сказав Продан.

Водночас, присутній на прес-конференції єврокомісар Еттінгер зазначив, що Європейський Союз хотів би, щоб запаси в українських підземних сховищах газу (ПСГ) на початок опалювального сезону становили до 20 млрд куб. м. Нині в українських ПСГ міститься близько 14,2 млрд кубометрів.

Як раніше повідомляв УНІАН, переговори про врегулювання цінового питання між НАК «Нафтогаз України» і «Газпромом» тривали з початку червня, останній їх раунд відбувся у Києві 14-15 червня. Переговори закінчилися нічим, і, як наголосив глава уряду України Арсеній Яценюк, всі запропоновані компроміси були усвідомлено відхилені російською стороною виключно з політичних мотивів. На думку Яценюка, Росія вела переговори, маючи початкову установку не погоджуватися з жодною з пропозицій, в той час як Україна та ЄС мали чітко вибудувану єдину позицію.

16 червня о 10 годині ранку «Газпром», як і обіцяв, скоротив до нуля поставки газу для України, залишивши тільки обсяги прокачування для європейських споживачів. Крім того, Україна і Росія подали позови до Стокгольмського арбітражу: Україна - про встановлення справедливої ціни на газ при збереженні діючого контракту та про стягнення 6 млрд дол. як переплату в попередні періоди. Позовна вимога російської сторони - стягнути з України борг за спожите паливо у розмірі 4,5 млрд дол.