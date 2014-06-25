«Укртрансгаз» може пустити спостерігачів з Європи контролювати транзит газу

Держкомпанія «Укртрансгаз», оператор газотранспортної системи України, готова надати доступ до газовимірювальних станцій (ГВС) офіційним спостерігачам від Європейської мережі операторів газотранспортних систем (ENTSOG, Бельгія) і Енергетичного Співтовариства (Energy Community, Австрія) для контролю транзиту російського газу територією України.

«Відповідні пропозиції компанія направила в Брюсcель і Відень», - йдеться в повідомленні прес-служби компанії.

Згідно з повідомленням, міжнародним представникам буде надано доступ до прикордонних газовимірювальних станцій, розташованих на території України.

«З метою отримання об'єктивної інформації щодо обсягів транзиту природного газу територією України ПАТ «Укртрансгаз» також рекомендує направити спостерігачів на прикордонні газовимірювальні станції, розташовані на території Російської Федерації та Білорусі», - наголошується в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, переговори про врегулювання цінового питання між НАК «Нафтогаз України» і «Газпромом» тривали з початку червня, останній їх раунд відбувся у Києві 14-15 червня. Переговори закінчилися нічим, і, як наголосив глава уряду України Арсеній Яценюк, всі запропоновані компроміси були усвідомлено відхилені російською стороною виключно з політичних мотивів. На думку Яценюка, Росія вела переговори, маючи початкову установку не погоджуватися з жодною з пропозицій, тоді як Україна та ЄС мали чітко вибудувану єдину позицію.

16 червня о 10 годині ранку «Газпром», як і обіцяв, скоротив до нуля поставки газу для України, залишивши тільки обсяги прокачування для європейських споживачів.

«Нафтогаз України» виконує свої зобов'язання з транзиту газу в повному обсязі, але не виключає подання позову до арбітражного суду Стокгольма з метою перегляду чинного контракту з «Газпромом» щодо транзиту газу.

Крім того, Україна і Росія подали позови до Стокгольмського арбітражу: Україна - про встановлення справедливої ціни на газ при збереженні діючого контракту та про стягнення 6 млрд дол. як переплати в попередні періоди, російська сторона - про стягнення з України борг за спожите паливо в розмірі 4,5 млрд дол.