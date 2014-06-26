В Україну можуть транспортувати азербайджанський газ

Про це повідомляє прес-служба "Укртрансгазу".

"З урахуванням того, що потужність газопроводу TANAP може бути збільшена вдвічі, Україна зацікавлена у використанні можливостей цього газопроводу для транспортування газу на свою територію", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що Україна бере участь в опрацюванні питання реалізації проекту Адріатичного газового коридору, який ініціюється Хорватією та підтримується Угорщиною і Європейською Комісією.

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За словами Михалевича, об’єктом газопостачання має стати LNG-термінал, який Хорватія планує побудувати на о. Крк в Адріатичному морі.

Як зазначається, створення газового коридору дозволить з’єднати газотранспортні системи Хорватії, Угорщини та України і збільшити частку природного газу, що надходить в Україну з інших джерел.

"При цьому комплекс українських підземних сховищ газу, розташованих біля західних кордонів України, дозволить створити резерви природного газу як для учасників майбутнього коридору, так і для інших країн Західної та Центральної Європи", - повідомляє прес-служба "Укртрансгазу".