Європа не боїться погроз Кремля відключити газ - Томбінський
03:54, 26 червня 2014Енергетика
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У Європейського Союзу є можливості поставки газу з інших країн
Європа не боїться погроз Кремля відключити газ
Про це в ефірі Еспресо.TV заявив голова представництва Європейського Союзу в Україні Ян Томбінський.
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"ЄС не є залежним виключно від російського газу. Зараз близько 39 відсотків газу, що споживається в Євросоюзі походить з Росії, але якщо подивитись на глобальному рівні на ЄС, то понад 50 відсотків можливостей приймати скраплений газ на терені ЄС є невикористаними", - сказав Томбінський.
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