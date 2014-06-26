Європа не боїться погроз Кремля відключити газ - Томбінський

Про це в ефірі Еспресо.TV заявив голова представництва Європейського Союзу в Україні Ян Томбінський.

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"ЄС не є залежним виключно від російського газу. Зараз близько 39 відсотків газу, що споживається в Євросоюзі походить з Росії, але якщо подивитись на глобальному рівні на ЄС, то понад 50 відсотків можливостей приймати скраплений газ на терені ЄС є невикористаними", - сказав Томбінський.