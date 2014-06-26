У Болгарії запевняють, що проект "Південний потік" не порушує законодавство ЄС

Міжурядова угода щодо будівництва газопроводу "Південний потік" на території Болгарії, яку було підписано в 2008 році, не надає виключних прав, концесій або проведення конкурсів для компанії "Південний потік Болгарія", яка буде власником газопроводу, а значить, не порушує законодавство ЄС.

Про це йдеться в заяві болгарського уряду, офіційно переданому до Європейської комісії (ЄК), повідомила ІТАР-ТАСС урядова прес-служба. У документі також підкреслюється, що при створенні компанії "Південний потік Болгарія" за рішенням уряду в 2010 році закони ЄС не порушувалися.

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Цю заяву підготували у зв'язку із запитом ЄК від 3 червня 2014 року, в якому висловлювалися побоювання можливого порушення законодавства ЄС у зв'язку з визначенням спільної компанії "Південний потік Болгарія" оператором і власником газопроводу.

Як повідомляв УНІАН,Болгарія демонтувала на своїй території труби нафтопроводу "Південний потік" з першим зварним швом.

"Це сталося після того, як Європарламент вирішив, що проект "Південний потік" не має реалізовуватися", - відзначає видання і викладає фотографії, як було до і що стало після демонтажу труб.

Перший зварний шов як символ початку будівництва російського газопроводу через територію Болгарії був зроблений в жовтні 2013 року за участю представників російської компанії "Газпром".