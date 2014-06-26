США в піку Росії значно прискорять процес експорту СПГ

Американські конгресмени схвалили законопроект, що передбачає істотне скорочення термінів схвалення запиту на експорт американського СПГ, передає «Газета.Ru» з посиланням на The Wall Street Journal.

Читайте такожПутін запевняє Європу, що «Південний потік» не покликаний нашкодити УкраїніЗа цю ініціативу проголосували 266 членів палати представників, проти висловилися 150. Тепер цей законопроект піде на розгляд сенату, який, швидше за все, послідує прикладу нижньої палати американського парламенту.

Читайте такожДерждеп США: Санкції проти Росії вже підготовленіПрийняття даного законопроекту може значно прискорити процес американського експорту СПГ в країни, з якими у США немає угоди про вільну торгівлю.

На переконання автора ініціативи - республіканця Корі Гарднера - такий крок з боку США «допоможе нашим друзям за кордоном і дозволить створити нові робочі місця всередині країни».

Згідно з нинішнім законодавством, американське Міненерго зобов'язано розглядати заявку на постачання СПГ із США в іншу країну протягом 90 днів. Нові поправки можуть зобов'язати відомство скоротити терміни розгляду до 30 днів.

Виникнення цієї ініціативи експерти пов'язують із ситуацією в Україні, яка оголила газову залежність Європи від поставок з Росії.

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