На світових торгах у четвер, 26 червня, ціни на нафту Brent опустилися нижче $114 за барель на тлі того, що війна в Іраку не впливає на видобуток нафти, передає Reuters.

Так, ф'ючерси на Brent подешевшали на $0,06, до $113,94 за барель, а ф'ючерси на WTI подорожчали на $0,23, до $106,73.

Іракська армія 25 червня продовжила бої з сунітськими військами за найбільший у країні НПЗ в Байджі потужністю 300.000 барелів на добу. Родовища на півдні країни, на які припадає основна частка видобутку в Іраку 3,3 мільйона барелів на добу, перебувають у безпеці.

Читайте такожПодорожчання нафти з-за конфлікту в Іраку несе загрозу економікам, що розвиваються,На думку аналітиків, розумний для Brent ціновий діапазон зараз - $113-114", тому що експорт з Іраку в червні, ймовірно, залишиться на рівні травня 2,7 мільйона барелів на добу.

Нагадаємо, США дозволили двом компаніям експорт надлегкої нафти - протягом 40 років діяла повна заборона на експорт нафти. Нічого конкретно поки невідомо, але експорт зі США може початися в серпні.

Читайте такожВлада США послаблюють 40-літню заборону на експорт сирої нафтиЗапаси нафти в США виросли на 1,7 мільйона барелів минулого тижня, за даними Управління енергетичної інформації, при прогнозі зниження на 1,6 мільйона.

Новий раунд переговорів про ядерну програму Ірану розпочнеться у Відні 2 липня і триватиме два тижні. Підсумок переговорів може позначитися на ринку нафти.

Читайте такожБюджет Росії не переживе зниження цін на нафту до $80 - прогноз Ощадбанку