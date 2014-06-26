В Єврокомісії пригрозили "наслідками" країнам, які підтримають "Південний потік"

Єврокомісар з енергетики Гюнтер Еттінгер пригрозив "наслідками" тим країнам Європейського союзу, які підтримають проект "Південний потік" в його нинішньому вигляді. Про це йдеться у статті, написаній ним для німецької газети Handelsblatt і опублікованій сьогодні, пише ИТАР-ТАСС.

"Єврокомісія не може змиритися з тим, що деякі держави ЄС підписали з Росією угоди про будівництво газопроводу, в яких порушується спільно прийняте європейське право. Я закликаю країни ЄС відкласти проект доти, доки він не буде відповідати європейському праву", - зазначив Еттінгер.

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"Той, хто все ж продовжить вживати дії (реалізації проекту), повинен рахуватися з наслідками", - зазначив єврокомісар у статті. "Слід також задатися питанням, чи відповідний зараз момент для підписання подальших угод, які стосуються "Південного потоку", - вважає автор.

Як повідомляв УНІАН, 24 червня у Відні голова правління «Газпрому» Олексій Міллер і гендиректор OMV Герхард Ройсс підписали угоду про будівництво «Південного потоку» в Австрії. Проектом займеться South Stream Austria GmbH, в якій у кожної із сторін буде по 50%. Труба буде прокладена від австро-угорського кордону до хаба в Баумгартені.

«Це не дуже протяжна ділянка - трохи менше 50 км. Але від цього не менш важлива, тому що це заключна фінальна, ділянка «Південного потоку», - зазначив Міллер. Так, саме Австрія перетворилася в «пріоритетний маршрут». А ось Словенію та Італію, яка передбачалася в якості кінцевої точки, «Південний потік» обійде стороною.